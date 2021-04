BMW (DE0005190003) kann in allen Bereichen punkten. Sowohl in den verschiedenen Absatzmärkten, wobei China erneut im Mittelpunkt des Erfolges steht, aber auch bei den einzelnen Marken kommt das Haus wieder sehr gut mit dem Absatz voran. Die Absatzzahlen für das 1. Quartal hatten uns Anfang April diesbezüglich schon einen ersten Vorgeschmack gegeben. Und BMW enttäuschte uns auch mit den Quartalszahlen nicht:Die vorläufigen Zahlen des 1. Quartals sind ausgezeichnet. So stieg der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) im reinen Automobilgeschäft von ...

