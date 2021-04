NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach einer Präsentation neuer Produkte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Mit einem neuen iMac und 5G-fähigen iPads adressiere der Technologiekonzern auch den Bedarf für bessere Geräte im Home-Office-Bereich, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Podcast-Abos seien ein neues Standbein im Service-Geschäft./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 21:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2021 / 00:15 / BST

