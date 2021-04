DGAP-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

21.04.2021 / 13:30

Leifheit Aktiengesellschaft: Marco Keul wird Finanzvorstand Nassau, 21. April 2021 - Der Aufsichtsrat der Leifheit AG (ISIN DE0006464506) hat Marco Keul mit Wirkung vom 1. Mai 2021 zum Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Er übernimmt damit die CFO-Funktion von Henner Rinsche (Vorstandsvorsitzender, CEO), der die Rolle seit April 2020 in Personalunion übernommen hatte. Der Vorstand der Leifheit AG besteht damit wieder aus einem dreiköpfigen Team. Marco Keul wird im Vorstand die Bereiche Finanzen, Controlling, IT/Geschäftsprozesse und Vertriebsinnendienst leiten, die der 38-jährige bereits seit April 2020 in der Rolle des Vice President Finance verantwortete. Zuvor leitete er seit 2012 als Ressortleiter das Konzern-Controlling. Seine berufliche Karriere startete er im Controlling der Leifheit AG, parallel dazu absolvierte er ein betriebswirtschaftliches Studium. "Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Keul einen erfahrenen Leifheit-Manager als CFO gewinnen konnten, der alle Unternehmensbereiche bestens kennt und sowohl fachlich wie auch persönlich hervorragende Voraussetzungen mitbringt, um im Vorstand gemeinsam mit Herrn Rinsche und Herrn Iraeta Munduate die erfolgreiche Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben", so Dr. Günter Blaschke, Aufsichtsratsvorsitzender der Leifheit AG. Marco Keul, Leifheit AG

Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.

Kontakt:

Leifheit AG

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

