Unterföhring (ots) -- Neue Serien-Highlights: Die Sky Originals "Intergalactic" und "Code 404", das HBO-Drama "Mare of Easttown" mit Kate Winslet und die True-Crime-Serie "Deadly Cults"- Die Sky Original Dokumentation "Wirecard - Die Milliarden-Lüge" wirft mit exklusiven Interviews ein neues Licht auf den Finanz-Skandal- Neue Staffeln: Die 2. Staffel des Comedy-Hits "Zoey's Extraordinary Playlist", "Die Goldbergs" mit Staffel 8, "The Unicorn" mit Staffel 2, "City on a Hill" mit Kevin Bacon und Staffel 2 sowie "S.W.A.T." mit Staffel 4b- Außerdem: Staffel 4b von "Wynonna Earp" mit Syfy und die brandneue TNT Comedy Serie "The Mopes" mit Nora Tschirner- Neue Filmhits: Die X-Men-Verfilmung "The New Mutants", Keanu Reeves in "Bill & Ted retten das Universum", Clint Eastwoods "Der Fall Richard Jewell" und Ben Affleck in "Out of Play - Der Weg zurück"- Mit dem Sky Entertainment Ticket streamen Fans jederzeit und überall die besten Serien, und Shows, mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket zusätzlich auch die neuesten BlockbusterUnterföhring (ots) - Unterföhring, 21. April 2021 - Kate Winslet, Kevin Bacon, Keanu Reeves und Ben Affleck: Sie zählen zu den vielen Stars, die im Mai in brandaktuellen Film- und Serienproduktionen exklusiv auf Sky Ticket brillieren. Kate Winslet soll etwa in der HBO-Miniserie "Mare of Easttown" einen Mordfall in einer Kleinstadt aufklären. Zu den weiteren Serienhighlights zählen das Sky Original "Intergalactic" mit viel Frauenpower im All. Im Krimispaß "Code 404" geht ein als künstliche Intelligenz wiedererweckter Cop mit seinem Partner wieder auf Streife. Und die Sky Original Dokumentation "Wirecard - Die Milliarden-Lüge" zeigt, wie mutige Informanten und Journalisten den riesigen Finanz-Skandal aufdeckten.Kevin Bacon darf in der zweiten Staffel von "City on a Hill" erneut als FBI-Agent im Boston der 90er-Jahre ermitteln. Echten Mordfällen von meuchelnden Kulten geht die True-Crime-Serie "Deadly Cults" auf die Spur. Freundlich und äußerst ohrwurmverdächtig geht es dagegen bei der zweiten Staffel des Musik-Serien-Hits "Zoey's Extraordinarys Playlist" zur Sache. Und auch die Kult-Comedy "Die Goldbergs" mit Staffel 8 und der Witwer-Spaß "The Unicorn" mit Staffel 2 gehen amüsant in die nächsten Runden. Gradlinige Action verspricht dann die Fortsetzung von Staffel 4 der Cop-Serie "S.W.A.T.".Bestes Kino für Zuhause: Keanu Reeves schlüpft in "Bill & Ted retten das Universum" zum dritten Mal in seine Kultrolle als Möchtegernrockstar und muss mit dem besten Song aller Zeiten die Welt retten. Ben Affleck liefert in "Out of Play - Der Weg zurück" eine starke Vorstellung ab: Als von Problemen gezeichneter Ex-Basketballstar soll er das Uni-Team trainieren. Eine Chance für die Zukunft? Ein weiterer exklusiver Filmstart ist Clint Eastwoods berührendes Drama "Der Fall Richard Jewell" nach einer wahren Geschichte und auch die letzte X-Men-Verfilmung "The New Mutants" kommt neu zu Sky Ticket.Neben exklusiven Blockbustern wie "Zack Snyder's Justice League", "Wonder Woman 1984", "Das perfekte Geheimnis", "Bad Boys for Life", "Jumanji: The Next Level", "Le Mans 66 - Gegen jede Chance", "Joker", "Once Upon A Time in... Hollywood" oder "Trolls World Tour" sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar. Genauso wie komplette Boxsets von Kultserien wie "Game of Thrones", "The Walking Dead" oder "Sex and the City".Die neuen Sky Ticket Highlights im Mai:Serien, Shows & Dokumentationen:- Die Liga vor der Liga - Fußball nach dem Krieg (2.5.) - Spiegel Geschichte- Intergalactic S1 (6.5.)- Rocco Schiavone S4 (7.5.) - Fox- Blutiger Schnee - Das Rätsel vom Djatlow-Pass S1 (7.5.) - Spiegel Geschichte- Code 404 S1 (11.5.)- Killer Siblings - Mörderische Geschwister S1 (11.5.)- The Mopes S1 (11.5.) - TNT Comedy- Wynonna Earp S4b (13.5.) - Syfy- Il Cacciatore - The Hunter S1+2 (15.5.) - Spiegel Geschichte- City on a Hill S2 (18.5.)- Wirecard - Die Milliarden-Lüge (20.5.)- Die Goldbergs S8 (20.5.)- The Unicorn S2 (20.5.)- Mare of Easttown S1 (21.5.)- The Rookie S3 (21.5.) - Fox- Der Dingo-Mord - Tod im Outback S1 (21.5.) - Spiegel Geschichte- Die Kultschrauber S2 (24.5.) - Spiegel TV Wissen- Elliott, der Junge von der Erde S1 (24.5.) - Cartoon Network- S.W.A.T. S4b (26.5.)- Final Appeal - Fehlurteile auf dem Prüfstand S1 (26.5.)- Zoey's Extraordinary Playlist S2 (30.5.)- Deadly Cults S1 (31.5.)Neue Filme:- The Fanatic (1.5.)- Downhill (3.5.)- Disturbing the Peace (7.5.)- Der Fall Richard Jewell (8.5.)- Harriet - Der Weg in die Freiheit (10.5.)- Trauma Center (14.5.)- Out of Play - Der Weg zurück (15.5.)- Die schönste Zeit unseres Lebens (17.5.)- Abducted (19.5.)- The New Mutants (21.5.)- Six Minutes to Midnight (22.5.)- Shadow (24.5.)- Bill & Ted retten das Universum (28.5.)- Im Bett mit Holly (29.5.)- Lucy in the Sky (31.5.)Weitere Serien- und Film-Neustarts:- Superstore S2 (3.5.)- Beim ersten Mal (4.5.)- Schitt's Creek S2 (5.5.)- Railroad Tigers (5.5.)- Running Scared (16.5.)- The Mindy Project S2 (19.5.)- Ein Colt für alle Fälle S1-2 (21.5.)- Der schwarze Falke (24.5.)Neue Kids-Hits:- Scooby-Doo und wer bist Du? S2 Fortsetzung (3.5.) - Boomerang- Teen Titans Go! S6 Fortsetzung (3.5.) - Cartoon Network- Au, Schwarte! S1 (3.5.) - Junior- Der kleine Nick S2 Fortsetzung (3.5.) - Junior- Grizzy und die Lemminge S3 (10.5) - Boomerang- Pat, der Hund S2 Fortsetzung (24.5.) - Boomerang- Elliott, der Junge von der Erde S1 (24.5.) - Cartoon NetworkÜber Sky TicketDer Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit und überall verfügbar und jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 34 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig.Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport.Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals.Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.de/Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. 