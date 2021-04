DJ Moody's senkt Ausblick für Erholung der Luftfahrtbranche in Europa

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's hat ihre Erwartungen an einer Erholung bei Flugreisen in Europa gesenkt. "Die Situation im europäischen Flugreisesektor wird sich aufgrund des neuerlichen Anstiegs der Corona-Infektionen und des bisher nur langsamen Impffortschritts bis Mitte August nicht wesentlich verbessern", schreiben die Ratinganalysten von Moody's Investors Service in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Das Passagieraufkommen bei den europäischen Fluggesellschaften liege unter den Erwartungen von November 2020 und die Sommerreisesaison komme nur langsam in Fahrt.

Ohne eine zeitnahe Erholung der operativen Performance und der freien Cashflows könnten die Airlines wachsendem Druck zur Aufnahme von Kapital und zur Veräußerung von Vermögenswerten ausgesetzt sein, um eine höhere Verschuldung zu vermeiden und ihre Bilanzen zu schützen. Zwar haben die meisten europäischen Fluggesellschaften mit einem Bonitätsrating Moody's zufolge noch genügend Liquidität zur Verfügung für 450 bis 650 Tage - also für ein bis zwei Jahre - um eine länger anhaltende Phase gedämpften Passagieraufkommens aufzufangen, doch dürfte ein beträchtlicher Verbrauch an Barmitteln bis Ende des zweiten Halbjahres zu schwächeren Bilanzen führen als noch im November 2020 prognostiziert. Moody's nennt hier neben der Deutschen Lufthansa und der britischen IAG auch Easyjet und Wizz Air als Beispiel.

Der europäische Flugreisesektor sei mit einem hohen Maß an Unsicherheit behaftet, und Infektionsraten, Testkonzepte sowie Impffortschritt bleiben die maßgeblichen Einflussfaktoren für eine zügiger voranschreitende Erholung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2021 07:10 ET (11:10 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.