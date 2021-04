DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:18Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.134,50 +0,17% +10,81% Euro-Stoxx-50 3.969,83 +0,75% +11,74% Stoxx-50 3.379,98 +0,88% +8,74% DAX 15.161,19 +0,21% +10,51% FTSE 6.890,00 +0,44% +6,18% CAC 6.207,16 +0,68% +11,81% Nikkei-225 28.508,55 -2,03% +3,88% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,84 0,1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,80 62,67 -1,4% -0,87 +27,1% Brent/ICE 65,78 66,57 -1,2% -0,79 +27,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.781,70 1.778,00 +0,2% +3,70 -6,1% Silber (Spot) 25,93 25,88 +0,2% +0,05 -1,8% Platin (Spot) 1.194,00 1.190,70 +0,3% +3,30 +11,6% Kupfer-Future 4,24 4,21 +0,7% +0,03 +20,4%

Die Ölpreise geben im Vorfeld der wöchentlichen US-Lagervorratsdaten nach. Am Vorabend hatte ein Branchenverband überraschend einen kleinen Anstieg der Ölvorräte berichtet. Für die offiziellen Daten später am Tag wird ein Rückgang um 2,4 Millionen Barrel erwarftet. Daneben verwiesen Marktteilnehmer auf die in einigen Regionen der Welt weiter stark steigenden Corona-Infektionen, die letztlich dämpfend auf das Wirtschaftswachstum und damit die Ölnachfrage wirken dürften.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach zwei Handelstagen in Folge mit Gewinnmitnahmen sieht es für den Start am Mittwoch nach einer zaghaften Gegenbewegung aus. Nicht wenige Marktakteure bezeichnen das aktuelle Geschehen als "normale Verschnaufpause" in einem Bullenmarkt, in der nun die Risiken neu abgewogen würden. Auf die Stimmung drücke derzeit aber auch, dass es in einigen Ländern wie Indien und Japan neue Corona-Infektionswellen gebe, die Zweifel an der erwarteten globalen Konjunkturerholung schürten, so Marktteilnehmer. Dazu kämen immer wieder Warnungen vor neuen Varianten des Covid-19-Virus, die möglicherweise resistent sein könnten gegen die verfügbaren Impfstoffe. Weiter abgewogen würden die eintrudelnden Unternehmensergebnisse für das erste Quartal, die schon gut ausfallen müssten, um die Kursgewinne der jüngeren Vergangenheit und die vielfach hohen Bewertungen zu rechtfertigen. Netflix hat beim Kundenwachstum massiv enttäuscht. Dass die Umsatz- und Gewinnzahlen die Erwartungen übertrafen, hilft wenig, die Aktie verliert vorbörslich 7,8 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q, New York

17:45 FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q, Paris

17:45 FR/Accor SA, Umsatz 1Q, Evry

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Die EZB dürfte am Donnerstag nach Meinung der Helaba bemüht sein, eine vorzeitige Ausstiegsdiskussion zu vermeiden, denn ein Renditeanstieg würde dem Ziel, für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen, zuwiderlaufen, heißt es im Handel zu den zuletzt belastenden Spekulationen über eine straffere Geldpolitik (Tapering). Hugo Boss schießen um 7,2 Prozent nach oben. Am Markt heißt es, Kering, LVMH oder auch eine Beteiligungsgesellschaft könnte bei dem Modeunternehmen einsteigen. Daneben heißt es aber auch, Großaktionär Mike Ashley könnte seinen Anteil weiter ausbauen. "Die Zahlen von Kering stützen ebenfalls", so ein Händler. Für Kering geht es nach starken Umsatzzahlen um 2,8 Prozent nach oben. Metro liegen 1,3 Prozent fester nach erwartet schwachen Geschäftszahlen und einem gesenkten Ausblick. Aktien aus der Online- und Lieferdienstbranche sind nicht gesucht mit einem Bericht, wonach Uber Eats auf den deutschen Markt drängen will. Deutlich über den Prognosen liegen die vorläufigen Quartalszahlen von Zalando (-2%), sie stützen die schon stark gestiegene Aktie aber nicht. Für ASML geht es nach guten Geschäftszahlen um 4,3 Prozent nach oben, für Roche nach der Zahlenvorlage um 1,8 Prozent. Diese seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, heißt es.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 8:29 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,2007 -0,24% 1,2031 1,2036 -1,7% EUR/JPY 129,88 -0,15% 129,93 130,15 +3,0% EUR/CHF 1,1026 +0,06% 1,1017 1,1013 +2,0% EUR/GBP 0,8620 -0,17% 0,8629 0,8632 -3,5% USD/JPY 108,16 +0,07% 108,04 108,13 +4,7% GBP/USD 1,3930 -0,06% 1,3937 1,3944 +1,9% USD/CNH (Offshore) 6,4965 -0,04% 6,4943 6,5010 -0,1% Bitcoin BTC/USD 55.097,73 -3,36% 55.348,01 55.121,22 +89,7%

Der Dollar kann sich nach dem schwachen Börsenstart weiter erholen, der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu. Auffallend schwach liegt die Lira im Markt, die zum Dollar um 0,8 Prozent abwertet.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwach - Die in einigen Teilen der Welt massiv zunehmenden Corona-Infektionen drückten auf die Stimmung, weil damit die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung ins Wanken gerät. Im Großraum Tokio und Osaka in Japan soll der Notstand ausgerufen werden mit entsprechenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Notfallmaßnahmen würfen auch ein Schlaglicht auf die in drei Monaten geplanten Olympischen Spiele. Toshiba sanken um weitere 3,3 Prozent, weil die geplante Übernahme durch CVC Capital ins Stocken gerät und CVC möglicherweise das Interesse verliert. Rakuten sanken um 5,6 Prozent. Laut Berichten planen US- und japanische Behörden einen genauen Blick auf den E-Commerce-Konzern, nachdem Tencent einen Anteil an Rakuten übernommen hat. In Hongkong brachen Anta Sports um 6,3 Prozent ein, nachdem der Mehrheitsaktionär größere Mengen an Titeln am Markt verkauft hatte. In Australien stützten positive Daten etwas. Der Einzelhandelsumsatz legte zuletzt deutlich zu und Frühindikatoren deuteten auf ein beschleunigtes BIP-Wachstum hin.

CREDIT

Während die Risikoaversion an den Aktienmärkten zuletzt deutlich gestiegen ist, zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen erneut wenig verändert. Die Berichtssaison zeigt eine stabile Ertragslage, gepaart mit Konjunkturoptimismus. Zudem erhält das Finanzsystem weiterhin Unterstützung durch die Geldpolitik der Notenbanken, dies dürfte die EZB am Donnerstag bestätigen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank tritt der Net Zero Banking Alliance bei

Die Deutsche Bank ist der am Mittwoch gestarteten Net Zero Banking Alliance beigetreten. Damit verpflichtet sich die Bank, die Emissionen aus ihrem Geschäftsbetrieb und aus ihren Portfolios bis spätestens 2050 auf netto Null zu senken.

Strombörse EEX erzielt im Corona-Jahr Rekordergebnis

Die Leipziger Strombörse EEX hat im Jahr der Corona-Pandemie ein Rekordergebnis eingefahren. Das bereinigte EBIT stieg um 3 Prozent auf 101,1 Millionen Euro und damit erstmals über die 100-Millionen-Marke.

Adler Group platziert Anleihe über 500 Millionen Euro

Mit dem Geld will der Immobilienkonzern eine Hochzinsanleihe im Volumen von 450 Millionen Euro ablösen.

Dic Asset platziert Schuldschein mit ESG-Link für 250 Mio Euro

Dic Asset hat den ersten, mit Nachhaltigkeitskriterien versehenen Schuldschein platziert. Der Gewerbeimmobilienspezialist nahm mit Tranchen von drei bis zehn Jahren Laufzeit insgesamt 250 Millionen Euro auf.

Hypoport mit gutem Start dank der privaten Immobilienfinanzierung

Der Finanzdienstleister Hypoport ist mit einem Wachstum ins Jahr gestartet. Gerade im Bereich Europace, einem B2B-Kreditmarktplatz für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite in Deutschland, verzeichnete das SDAX-Unternehmen eine rege Nachfrage.

IPO/Apontis Pharma plant Börsengang im zweiten Quartal

Apontis Pharma will an die Börse. Die Notierung im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ist für das zweite Quartal geplant.

IPO/Meinauto Group plant Börsengang bis Ende Juni

Bis Ende Juni will die Meinauto Group AG in Frankfurt ihr Börsendebüt feiern, wenn die Marktbedingungen das erlauben. Der Betreiber einer Online-Vertriebsplattform für Neufahrzeuge will mindestens 150 Millionen Euro brutto erlösen, um verstärkt in das eigene Wachstum investieren zu können.

Frankreich will bei Air France-KLM nur bei Katastrophe weiter erhöhen

Der französische Staat wird seinen Anteil an Air France-KLM nach der gerade erst abgeschlossenen Zeichnung von neuen Aktien nicht weiter aufstocken, es sei denn, es kommt zu einer neuen "großen wirtschaftlichen Katastrophe".

Akzo Nobel kündigt nach gutem Quartal neues Aktienrückkaufprogramm an

Der Spezialchemiekonzern Akzo Nobel hat im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Zudem kündigte das Unternehmen einen neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro an.

ASML erhöht Umsatzausblick nach gutem Quartal

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 21, 2021 07:18 ET (11:18 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Der Chipausrüster ASML hat nach einem starken ersten Quartal den Umsatzausblick für das Gesamtjahr angehoben und peilt nun einen Erlöszuwachs von rund 30 Prozent an. Bisher hatte ASML einen prozentual zweistelligen Zuwachs in Aussicht gestellt.

Carrefour startet mit Umsatzplus und legt Aktienrückkaufprogramm auf

Der französische Einzelhandelskonzern Carrefour hat in den ersten drei Monaten 2021 seinen Umsatz erhöht und bringt ein neues Aktienrückkaufprogramm an den Start.

Ericsson profitiert von starker Nachfrage nach 5G-Netzen

Eine starke Nachfrage nach Komponenten für den Ausbau von 5G-Netzen hat Ericsson im ersten Quartal ein überraschend kräftiges Gewinnplus beschert. Der Umsatz mit Netzwerkprodukten kletterte bereinigt um 15 Prozent

Heineken verdient mit steigendem Bierabsatz deutlich mehr

Heineken hat im ersten Quartal von steigendem Getränkeabsatz profitiert und erheblich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Braukonzern meldete einen Nettogewinn von 168 Millionen Euro nach 94 Millionen im Vorjahreszeitraum und 299 Millionen im Vergleichszeitraum 2019.

Randstad verdreifacht Nettogewinn im ersten Quartal

Randstad hat im ersten Quartal den Nettogewinn verdreifacht und bei Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn die Prognosen übertroffen.

IPO/Polypeptide will an die SIX - Preispanne 57 bis 68 CHF je Aktie

Der Pharmazulieferer Polypeptide will noch im April an die Schweizer Börse SIX und setzt die Preisspanne für die angebotenen Aktien auf 57 bis 68 Franken fest.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2021 07:18 ET (11:18 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.