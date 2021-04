Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen müssen auch heute erneut einen Verlust an der Börse in Kauf nehmen. Der Abwärtstrend befindet sich seit einigen Wochen in vollem Gange und nun befindet der Kurs sich auf dem schlechtesten Wert der letzten drei Monate. Kann die Wende noch gelingen?

Anmerkung der Redaktion: In unserer großen Wasserstoffstudie können Sie ab sofort lesen, wie die Prognosen für Unternehmen wie PowerCell aussehen. Denn trotz sinkender Aktienkurse eröffnet die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...