Das ist auch bei der 70 Minuten dauernden Videokonferenz zur Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal 2021 nicht anders: Adi Drotleff, den CEO von Mensch und Maschine (MuM), kann scheinbar keine - auch noch so knifflige - Detailfrage von Analystenseite zu einzelnen Segmenten, Bilanzfeinheiten oder dem Forderungsmanagement aus der Ruhe bringen. Drotleff hat alle Antworten ... The post Mensch und Maschine: Spekulation auf Rekorde appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...