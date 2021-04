Die Ständige Impfkommission (STIKO) will am Donnerstag über den Einsatz des COVID-19-Impfstoffs von Johnson & Johnson in Deutschland beraten.Es sei aber noch nicht absehbar, ob es eine Stellungnahme gebe, sagte eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts, bei dem die STIKO angesiedelt ist. Damit bleibt zunächst weiter offen, ob es für das Vakzin eine Altersbeschränkung wie bei AstraZeneca geben wird. Bei beiden Impfstoffen war es zu Fällen von seltenen Thrombosen nach der Impfung gekommen, ...

