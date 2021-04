FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Stifel hat United Internet mit "Buy" und einem Kursziel von 45 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Internetkonzerns berge mehr Aufwärtspotenzial als jene der Tochter 1&1 Drillisch, schrieb Analyst Stephane Beyazian in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte der in Aussicht gestellte Börsengang der Hosting-Sparte Ionos tatsächlich erfolgen, würde dies die Aktie um 10 Euro aufwerten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 13:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST

