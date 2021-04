DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Deutsche Grundstücksauktionen AG plant Rekord-Dividende - Virtuelle Hauptversammlung findet am 25. Juni 2021 statt

Berlin (pta023/21.04.2021/14:05) - Vorstand und Aufsichtsrat haben auf ihrer heutigen Frühjahrs-Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020 die Zahlung einer Dividende von 1,35 Euro / Aktie vorzuschlagen (Ausschüttung im Vorjahr: 15 Cent je Aktie)

Wie bereits in der ad-hoc Mitteilung vom 09.März 2021 mitgeteilt, liegt der Vorschlag der Dividendenauszahlung damit signifikant über der Markterwartung und stellt außerdem die bisher höchste Ausschüttung in der Unternehmensgeschichte dar.

Hauptgrund für das stark verbesserte Ergebnis ist, dass die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre fünf 100%-igen Tochtergesellschaften 2020 sowohl einen Rekord-Objektumsatz als auch die höchsten Courtageeinnahmen in der Unternehmensgeschichte erzielt haben.

Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Hauptversammlung wie geplant am 25. Juni 2021 ab 10.30 Uhr stattfinden wird, allerdings nicht als Präsenzveranstaltung, sondern abermals als virtuelle Hauptversammlung.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA ( https://www.sga-ag.de/ )), Westdeutschen (WDGA ( https://www.wdga-ag.de/ )) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA ( https://www.ndga.de/ )), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B ( https://www.plettner-brecht.de/startseite.html )) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA ( https://www.diia.de/ )) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA ( https://www.dga-ag.de ). Internet: https://www.dga-ag.de ( https://www.dga-ag.de/ ad_hoc_meldungen.html )

