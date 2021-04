DGAP-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Monatszahlen

Einhell Germany AG: Geschäftsentwicklung in 2021



21.04.2021 / 14:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Geschäftsentwicklung in 2021 Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG

(ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt: Der Einhell-Konzern konnte in den Monaten Januar bis März 2021 einen Konzernumsatz in Höhe von 229,6 Mio. EUR gegenüber 154,9 Mio. EUR im Vorjahr erzielen. Die Umsatzzuwächse konnten in allen für den Konzern relevanten Märkten erzielt werden. Deutliche Umsatzsteigerungen sind vor allem bei den kabellosen Power X-Change Geräten zu verzeichnen. Die Rendite vor Steuern beträgt nach vorläufigen Zahlen ca. 7,5% (i. Vj.: 5,2%). Trotz des sehr positiven Geschäftsverlaufs in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021 erhöht der Vorstand seine Prognose nicht. Ausschlaggebend dafür sind die aktuellen Herausforderungen bezüglich deutlich gestiegener Frachtraten aufgrund der erheblichen Knappheit von Frachtressourcen. Die Preise für Seefrachten in die für Einhell relevanten Zielhäfen haben sich im Vergleich zu 2020 vervielfacht. Auch die Preise für Rohstoffe sind deutlich angestiegen. Beide Faktoren werden Auswirkungen auf die weiteren Entwicklungen in 2021 haben. Landau/Isar, 21. April 2021 Der Vorstand 21.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de