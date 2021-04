Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag leicht ins Minus gedreht. Der ATX gab gegen 14.30 Uhr um moderate 0,09 Prozent auf 3.147,71 Punkte ab, nachdem er im Frühhandel im Zuge einer Gegenbewegung auf die starken Vortagesverluste noch klar zugelegt hatte. Am Dienstag hatte der heimische Leitindex 2,4 Prozent an Wert eingebüßt.An den europäischen Leitbörsen herrschen am Berichtstag noch mehrheitlich ...

