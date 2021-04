DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. April (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 DE/SAP SE, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Walldorf 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q, Martinsried 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q, Seoul *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q, Vevey 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q, Göteborg *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q, Paris 07:30 FR/Renault SA, Umsatz 1Q, Boulogne-Billancourt 07:35 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:55 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q, Mettlach *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q, London *** 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 1Q, London *** 08:00 CH/Handelsbilanz März PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,336 Mrd CHF *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 99 zuvor: 98 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:15 DE/Deutscher Naturschutzring (DNR), BUND, Germanwatch und Verkehrsclub Deutschland (VCD), Veröffentlichung der Kernforderungen der Umweltverbände zur Bundestagswahl, Berlin *** 10:30 DE/Wirecard-Untersuchungsausschuss, Befragung von Bundesfinanzminister Scholz, Berlin 10:30 DE/BayernLB, Online-PG zu "Wirtschaft und Finanzmärkte" *** 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK (online) *** 11:00 DE/Bundesrat, Sondersitzung zu den geplanten Änderungen am Bundesinfektionsschutzgesetz, Berlin *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen 2020 (1. Veröffentlichung) *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q, Midland *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q, Dallas *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 1Q *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 603.000 zuvor: 576.000 *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März 14:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede anlässlich der (digitalen) Familienunternehmer-Tage *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone April (Vorabschätzung) PROGNOSE: -10,8 zuvor: -10,8 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: -6,6% gg Vm *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q, Paris *** 18:00 FR/Vivendi SA, Umsatz 1Q, Paris *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara *** - US/Globaler Online-Klimagipfel (bis 23.4.) auf Einladung von US-Präsident Biden, u.a. Teilnahme von Bundeskanzlerin Merkel, Chinas Staatschef Xi und Russlands Präsident Putin - EU/informelle Videokonferenz der Energieminister - DE/Pharma SGP Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Gräfelfing ===

