Pressemitteilung der Pentracor GmbH:

Vielversprechende Behandlungserfolge bei Patienten mit schweren COVID-19-Verläufen

- Weltweit einzige Therapie zur CRP-Blutwäsche wird vermehrt bei COVID-19-Patienten eingesetzt- CRP-Blutwäsche kann auch helfen, Intensivkapazitäten zu schonen

Das Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin (Wandelanleihe ISIN: DE000A289XB9, WKN: A289XB), im dynamisch wachsenden Healthcare-Sektor tätig, hat mit seinem CE-zertifizierten und patentgeschützten Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP weitere vielversprechende Behandlungserfolge bei Patienten mit schweren COVID-19-Verläufen erzielt. So wendet das Berliner Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe seit einigen Wochen die neue therapeutische, extrakorporale Behandlungsmethode von Pentracor bei schwerstkranken COVID-19-Patienten an und hat schon nach kurzer Zeit eine signifikante Verbesserung des klinischen Zustands der Patienten erreicht.

Bereits im Januar hatten Ärzte am Dialysezentrum Diamedikum Potsdam erstmals einen COVID-19-Patienten mit dieser speziellen Blutwäsche erfolgreich behandelt. Bei dieser Blutwäsche wird die Konzentration des C-reaktiven Proteins (CRP) ...

