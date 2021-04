Die Hoffnungen von Carnival ruhen auf einer weiter gut verlaufenden US-Impfkampagne - genauso auf der US-Gesundheitsbehörde CDC. Letztere will nach wie vor kein Datum für eine Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs nennen. Dennoch könnte es heute Rückenwind für den Sektor geben. So hat Konkurrent Norwegian Cruise von Goldman Sachs ein "Buy"-Upgrade erhalten.Goldman hob auch sein Kursziel für den Carnival-Konkurrenten von 27 Dollar auf 37 Dollar an, was 38 Prozent über dem Schlusskurs am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...