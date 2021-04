MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp vor der Berichtssaison im Stahlsektor auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Eine starke Nachfrage und hohe Stahlpreise seien gute Voraussetzungen für die bevorstehenden Branchenberichte, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit einem von ihm auf 150 Millionen Euro geschätzten operativen Quartalsgewinn (bereinigtes Ebit) sei Thyssenkrupp wohl auf dem Wege dazu, das gesteckte Ziel eines nahezu ausgeglichenen Ergebnisses zu übertreffen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 13:55 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

