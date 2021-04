Nach einem Bericht des Handelsblatt könnte sich der Produktionsstart von Tesla in Deutschland um mehrere Monate verzögern. Eventuell müssen noch einmal Unterlagen zum Bau der Gigafactory öffentlich ausgelegt werden. An der Börse kommen die Nachrichten überhaupt nicht gut an. Die Aktie fällt zwischenzeitlich wieder auf 700 Dollar zurück.Im schlimmsten Fall, "wenn es die komplexeste Form der Auslegung werden würde", würde sich der Start um drei Monate verzögern, zitiert das Blatt Brandenburgs Wirtschaftsminister ...

