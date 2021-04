Der Hype um die Börsenmäntel hat in den USA im April massiv nachgelassen. Die Zahl der SPAC-IPOs fiel auf einen Bruchteil des Vormonats. Auslöser ist die Sorge vor regulatorischen Neuerungen, die die Shooting-Stars der letzten Monate unattraktiver machen würde. Auch das Interesse der Privatanleger ebbte zuletzt ab.Im ersten Quartal 2021 brannten die Mantelgesellschaften ein wahres Feuerwerk ab. Insgesamt gingen 292 SPACs in den USA an die Börse und sammelten dabei fast 89 Milliarden Dollar ein. ...

