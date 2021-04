Essenslieferanten machen in der Corona-Krise feine Geschäfte, jedenfalls die Firmen dahinter. Auch nach der Pandemie dürfte der Trend anhalten, sich Speisen nach Hause liefern zu lassen. Nun strebt US-Mobilitätsdienstleister Uber mit seinem Dienst Uber Eats auch auf den deutschen Markt. Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway, HelloFresh und Delivery Hero sind nicht erfreut. Die Furcht vor einem starken neuen Konkurrenten am wichtigen deutschen Markt hat heute vor allem die Aktien von Just Eat Takeaway ...

