Aegon Asset Management entscheidet sich für die Cloud-native SaaS-Lösung von Clearwater für Anlagenbuchhaltung, Berichtswesen und Analysen zur Vereinfachung und Integration seiner globalen Aktivitäten

Clearwater Analytics gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine SaaS-Lösung für das Datenmanagement, die Buchhaltung, das Berichtswesen und die Analytik bei Aegon Asset Management (Aegon AM) implementiert. Mit Hilfe der Clearwater-Lösung kann Aegon AM sein Datenmanagement, seine Anlagenbuchhaltung und sein Berichtswesen weltweit rationalisieren.

Aegon AM ist ein weltweit aktiver Investor, der Vermögenswerte in Höhe von 475 Milliarden US-Dollar für einen globalen Kundenstamm verwaltet und betreut, darunter Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Banken, Vermögensverwalter, Familienunternehmen und Stiftungen.

"Wir haben erkannt, dass wir zur Aufrechterhaltung unserer Führungsposition auf dem Markt für Versicherungs-Vermögensverwaltung und zum Erreichen unserer Wachstumsziele eine Spitzentechnologie benötigen, die dieser Zielsetzung gerecht wird", sagte Wouter Peters, Global Chief Operating Officer bei Aegon AM. "Wir haben uns für Clearwater entschieden, weil die Lösung dieses Unternehmens eine integrierte Übersicht über alle Anlageklassen bietet und ein aufsichtsrechtliches Berichtswesen ermöglicht. Auf diese Weise können wir mehrere Buchhaltungs- und Berichtssysteme durch eine einzige Plattform ersetzen."

Clearwater ist die führende SaaS-Lösung für das Management und den Abgleich von Anlagedaten sowie für die Buchhaltung und das Berichtswesen für Versicherer, Investmentmanager und andere institutionelle Anleger. Die Clearwater-Plattform, die von einem globalen Kundenbetreuungsteam unterstützt wird, wurde entsprechend den Anforderungen der weltweit anspruchsvollsten Versicherer, Investmentmanager und Unternehmen entwickelt. Die auf die jeweilige Region fokussierten Lösungen und Experten für Anlagenbuchhaltung und Berichtswesen unterstützen die Kunden und helfen beim weiteren Ausbau des Systems. Mehr als die Hälfte der über 1.300 Mitarbeiter von Clearwater sind mit der laufenden Softwareentwicklung beschäftigt. Clearwater gab außerdem kürzlich bekannt, dass das Unternehmen seine Aktivitäten in Europa ausweitet, um seine europäischen Kunden wie Aegon AM noch zielgerichteter betreuen zu können. Die Aegon-Schwestergesellschaft Transamerica entschied sich für Clearwater, um ihr Anlagedatenmanagement zu verbessern.

"Clearwater ist ein Innovator in einer Branche, in der noch herkömmliche Technologien dominieren", sagte Gayatri Raman, Managing Director EMEA und APAC bei Clearwater. "Das Team von Aegon Asset Management hat einen strengen und erschöpfenden Auswahlprozess durchgeführt, um eine Lösung nach dem neuesten Stand der Technik zu finden, die ihnen hilft, ihre Betriebsabläufe zu rationalisieren und zukunftssicher zu machen. Wir sind stolz darauf, dass die Wahl von Aegon AM auf uns gefallen ist und wir nun marktführende Anlagelösungen für die Kunden des Unternehmens anbieten können."

Über Clearwater Analytics

Clearwater Analytics ist eine weltweit branchenführende, automatisierte SaaS-Lösung für die Aggregation, den Abgleich, die Abrechnung und die Berichterstellung von Kapitalanlagendaten. Tag für Tag werden mit der Clearwater-Lösung Berichte über Vermögenswerte in Höhe von mehr als 5,5 Billionen US-Dollar für Kunden erstellt, zu denen führende Versicherungen, Vermögensverwaltungen und Unternehmen gehören. Diese Anwender werden mit einem erstklassigen Produkt und einem kundenorientierten Service dabei unterstützt, den größtmöglichen Nutzen aus ihren Investmentportfolio-Daten zu ziehen. Anlageexperten aus 50 Ländern vertrauen auf Clearwater, wenn es um die zeitnahe Bereitstellung von validierten Kapitalanlagedaten und detaillierten Berichten geht. Weitere Informationen über Clearwater finden Sie auf www.clearwater-analytics.com, LinkedIn und Twitter.

*Über Aegon AM

Die Wurzeln von Aegon Asset Management reichen mehr als 175 Jahre zurück. Das Unternehmen verwaltet und betreut ein Vermögen von 364 Mrd. / 408 Mrd. USD (Stand: 30. Juni 2020) für einen globalen Kundenstamm, zu dem Pensionskassen, öffentliche Fonds, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter, Familienunternehmen und Stiftungen gehören. Das Unternehmen ist weltweit tätig und beschäftigt in Europa, Amerika und Asien ca. 1.200 Mitarbeiter, die global investieren und zugleich Kunden vor Ort betreuen. Weitere Informationen sind zu finden auf aegonam.com.

