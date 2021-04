Jedes Quartal sind es TSMC und ASML, die einen Ausblick darauf liefern, wie es den Halbleiter-Konzernen im vergangenen Quartal ergangen ist. Wie lief es also beim großen Chip-Hersteller und dem wichtigen Chip-Zulieferer im ersten Quartal?Schon morgen veröffentlicht Intel seine Quartalszahlen, gefolgt von AMD am kommenden Mittwoch und Infineon am 4. Mai. TSMC, der größte Chip-Hersteller der Welt hat dagegen schon vergangene Woche seine Bücher geöffnet - und dabei klar vom weltweiten Halbleitermangel ...

