Köln (ots) - In dieser Woche sind die Dreharbeiten für den neuen "Tatort" aus Dortmund gestartet. In "Gier und Angst" nimmt die Dortmunder Mordkommission ihre Arbeit auf, nachdem auf dem Hafengelände ein Vermögensberater erschossen aufgefunden wurde - ein Opfer auf der Jagd nach immer mehr Reichtum? Das Drehbuch für den neusten Fall von Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Jan Pawlak (Rick Okon) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) stammt von Sönke Lars Neuwöhner und Martin Eigler, der auch die Regie übernommen hat.Zum Inhalt:Hochgradig nervös und vom Regen durchnässt taucht der Manager Josef Micklitza (Stefan Rudolf) am späten Abend im Polizeipräsidium auf: Auf dem Hafengelände hat er einen Toten gefunden, mit einer Schussverletzung. Es handelt sich um seinen Vermögensberater Claus Lembach, ein Schwergewicht in einer hochsensiblen Branche. Die Nachricht vom Mord schreckt dessen Kund*innen auf: Bisher gab es satte Rendite, sind jetzt ihre Millionen-Vermögen in Gefahr? Oder sind sie ausreichend abgesichert durch die Privatbank "Roden"?Wieso Josef Micklitza noch in der Mordnacht untertaucht, das kann auch sein Bruder Micky (Sascha Gersak) nicht sagen. Die beiden Brüder leben in unterschiedlichen Welten, haben aber ihren Kontakt nie abreißen lassen. Micky besitzt einen Nachtclub und gibt sich kaum Mühe, seinen Drogenkonsum zu verbergen. Jetzt beobachtet Kommissar Jan Pawlak ihn dabei, wie er zu den Kund*innen des ermordeten Claus Lembach Kontakt aufnimmt. Völlig unerwartet trifft Pawlak bei den Ermittlungen auf Ella (Anke Retzlaff): Die Mutter seiner Tochter war vor über einem Jahr verschwunden...Wieder zu sehen ist Tilmann Strauss als KTU-Leiter Sebastian Haller - sowie in Gastrollen: Heiko Pinowski, André Jung, Anja Herden, Angelika Bartsch, Joscha Baltha, Sarah Sandeh u.v.a.Der "Tatort - Gier und Angst" ist eine Produktion von unafilm GmbH (Produzent: Titus Kreyenberg) im Auftrag des WDR (Redaktion: Frank Tönsmann) für das Erste. Gedreht wird bis Mitte Mai 2021 in Dortmund, Köln und Umgebung. Das Erste zeigt "Gier und Angst" voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4895544