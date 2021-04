21.04.2021 - Bei der FinLab AG (ISIN: DE0001218063) soll sich offensichtlich einiges ändern. Anders ist die heutige Meldung nicht zu verstehen. Aber zuerst die Vorgeschichte: Am 08.01.2021 meldete die FinLab in trockenen Worten: "Die Gesellschaft wurde heute durch Herrn Bernd Förtsch infolge von Mitteilungen nach § 20 AktG darüber informiert, dass Herr Förtsch seine Beteiligung an der FinLab AG weiter ausgebaut hat und nun deutlich über 50% hält. Die neuen Anteile wurden außerbörslich von Christian Angermayer sowie der Apeiron Investment Ltd., dem Family Office von Herrn Angermayer, übernommen." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...