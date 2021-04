Apple-Chef Tim Cook hat die neuen Produkte des Konzerns vorgestellt. Unter anderem einen nur 11,5 Millimeter dünnen iMac. Möglich macht das der von Apple entwickelte M1-Chip. Auch im neuen iPad Pro wird der M1 verbaut. Intel schaut in die Röhre. Mehr Geld will Apple zudem mit Podcasts verdienen und startet ab Mai eine Plattform für Abos. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://bit.ly/3rWyJQg - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag