Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Amundi MSCI Japan ESG Universal Select UCITS ETF DR (C) (ISIN LU2300294746/ WKN A2QQC6) würden Anleger in große und mittelständische Unternehmen des japanischen Aktienmarktes investieren, die aufgrund besonderer Nachhaltigkeitskriterien hervorragen würden. Für die Aufnahme in den Index zähle nicht nur das gegenwärtig nachhaltige Handeln eines Unternehmens, sondern auch die kontinuierliche Verbesserung des eigenen ESG-Profils. ...

