Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag ist ein neuer Exchange Traded Fund von UBS Global Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc (ISIN LU1484799843/ WKN A2AQ6E) würden Anleger an der Wertentwicklung von in Euro begebenen, festverzinslichen Unternehmensanleihen der Eurozone partizipieren, die im Vergleich zu ihrer Konkurrenz ein verbessertes ESG-Profil aufweisen würden. Der Index umfasse derzeit ausschließlich Schuldtitel aus den Sektoren Finanzdienstleistungen, Industrie und Versorger. Berücksichtigt würden Anleihen mit einem Investment Grade-Rating sowie einer minimalen Restlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehenden Mindestvolumen von 500 Millionen Euro. Die Schuldtitel eines Emittenten seien auf fünf Prozent begrenzt. ...

