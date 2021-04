DJ XETRA-SCHLUSS/DAX leicht erholt - Hugo Boss Tagesfavorit

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch von den Einbußen der Vortage etwas erholt. Die Stimmung war allerdings im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Donnerstag von Zurückhaltung geprägt. Insbesondere die Sorge, dass die Notenbank die Anleihekäufe früher als bislang reduzieren könnte, trieb die Anleger um. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 15.196 Punkte.

Hugo Boss schossen um 6,7 Prozent nach oben. Am Markt hieß es, Kering, LVMH oder auch eine Beteiligungsgesellschaft könnten bei dem Modeunternehmen einsteigen. Daneben hieß es aber auch, Großaktionär Mike Ashley könnte seinen Anteil weiter ausbauen. "Die Zahlen von Kering stützten ebenfalls", so ein Händler mit Blick auf starke Umsatzzahlen des Luxusgüterherstellers. Gerry Weber machten im Gefolge der Konsolierungsfantasie einen Satz um 25,6 Prozent.

Uber Eats will nach Deutschland

Metro schlossen 1,4 Prozent fester. Die Analysten von Baader Helvea stuften die vorläufigen Ergebnisse für das erste Geschäftshalbjahr 2020/21 als schwach ein. Der Rückgang von Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis sei gleichwohl nicht überraschend gekommen. Wegen der verlängerten Beschränkungsmaßnahmen hat Metro die Ziele für das Geschäftsjahr gesenkt. Das dürfte im Kurs aber schon eingepreist gewesen sein, hieß es im Handel.

Aktien aus der Online- und Lieferdienstbranche waren nicht gesucht, hier bremste ein Bericht der Financial Times, wonach Uber Eats auf den deutschen Markt drängen will. Zudem werden an der Börse die Bedenken größer, wie es mit den Wachstumsraten aus Corona-Zeiten nach dem Ende der Pandemie weitergeht. Delivery Hero fielen um 1,5 und Hellofresh um 3,7 Prozent.

Sartorius fallen trotz guter Zahlen

Deutlich über den Prognosen lagen die vorläufigen Quartalszahlen von Zalando (+0,4%), sie stützten die Aktie aber kaum. Nach Einschätzung von Warburg sind die Treiber für das Unternehmen weiter intakt. Gute Zahlen verhinderten nicht, dass es für Sartorius sogar um 2,5 Prozent nach unten ging. Im Handel konnte man sich auf die Kursreaktion keinen rechten Reim machen und verwies auf wahrscheinliche Gewinnmitnahmen.

Vorläufige Indikationen für das erste Quartal und eine Anhebung der Margenprognose für das laufende Jahr ließen Adva um 6 Prozent anziehen. Einhell gerieten unter Abgabedruck und verloren 5,3 Prozent. Für Ernüchterung sorgte eine nur bestätigte Prognose für das laufende Jahr. Einige Anleger dürften nach einem sehr starken vierten Quartal und einem guten Jahresauftakt auf eine Anhebung spekuliert haben.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.195,97 +0,44% +10,77% DAX-Future 15.230,00 +0,62% +11,42% XDAX 15.213,27 +0,37% +11,30% MDAX 32.545,76 +0,02% +5,68% TecDAX 3.480,69 +0,26% +8,34% SDAX 15.731,10 +0,20% +6,54% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,91 4 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 17 13 0 3.673,3 67,1 76,2 MDAX 34 25 1 1.052,0 41,2 44,9 TecDAX 19 10 1 868,1 26,4 29,7 SDAX 38 32 0 218,5 11,3 11,7

