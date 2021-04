Frankfurter Rundschau, 22.04.2021 (ots) - Wladimir Putins schärfstes taktisches Schwert ist seine Unberechenbarkeit. Der russische Präsident lässt seine Gegnerinnen und Gegner am liebsten im Ungewissen. (...) und daran änderte am Mittwoch auch Putins Rede zur Lage der Nation nichts. Zu Nawalny verlor er kein Wort - auch nicht zu den Protesten oder den Panzerbrigaden an Ukraines Haustür. Stattdessen schob Putin eine weitere Figur aufs Spielbrett. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko sei von Mordplänen bedroht. Ein Putsch in Minsk könne jederzeit losbrechen. Der Kremlchef kündigte an, Russland sei allzeit bereit, "schnell und hart" zu reagieren. Was das bedeuten kann, hat Putin 2014 bei der Krim-Annexion vorgeführt. Auch damals ahnte kaum jemand etwas. Und deshalb sollte niemand überrascht sein, wenn Putin Belarus demnächst zur Wiedervereinigung "einlädt".



