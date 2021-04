DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Quartalsberichte machen Kurse

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Vortagesverlusten haben die Aktienmärkte in Europa am Mittwoch freundlich tendiert. Im Handel war gleichwohl von Nervosität im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Donnerstag die Rede. Insbesondere geht es dabei um die Sorge, dass die Notenbank die Anleihekäufe früher als bislang reduzieren könnte. Zuletzt hatten Spekulationen über eine straffere Geldpolitik (Tapering) etwas auf die Stimmung gedrückt.

Der DAX stieg um 0,4 Prozent auf 15.196 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legte um 0,9 Prozent auf 3.976 zu - hier wirkten kräftige Aufschläge im Einzelhandels-, Pharma- und Techniksektor stärker.

"Es ist wie so oft in Phasen von Tapering-Diskussionen: Im Vorfeld der Zentralbanksitzungen ist der Markt nervös. Sehen die Zentralbanken die Lage dann entspannt und geben keine Hinweise auf Tapering, geht es wieder nach oben", hieß es im Handel.

Die Frage derzeit sei daneben, sehe man eine gesunde Konsolidierung oder habe man es mit dem Start einer größeren Risikoaversion im Hinblick darauf zu tun, dass die Corona-Pandemie noch lange das öffentliche und wirtschaftliche Leben in vielen Teilen der Welt bestimmen werde.

Übernahmefantasie bei Hugo Boss

Hugo Boss schossen um 6,7 Prozent nach oben. Am Markt hieß es, Kering, LVMH oder auch eine Beteiligungsgesellschaft könnten bei dem Modeunternehmen einsteigen. Daneben hieß es aber auch, Großaktionär Mike Ashley könnte seinen Anteil weiter ausbauen. "Die Zahlen von Kering stützten ebenfalls", so ein Händler mit Blick auf starke Umsatzzahlen des Luxusgüterherstellers.

Ansonsten bewegten zumeist Geschäftszahlen die Kurse. Für ASML ging es um 4,1 Prozent nach oben. "Mit dem neuen Ausblick auf 30 Prozent Umsatzwachstum in diesem Jahr sollte das aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein", so ein Marktteilnehmer. Im ersten Quartal habe sich auch die Bruttomarge mit 53,9 Prozent "exzellent" entwickelt.

Carrefour legten nach Zahlen 5 Prozent zu. Für Roche ging es nach der Zahlenvorlage um 3,8 Prozent nach oben. Unter der Annahme einer Erholung nach Covid-19 gehen die Analysten der Citigroup für den weiteren Jahresverlauf von einem beschleunigten Umsatzwachstum im Pharmabereich aus.

Heineken (+4,8%) hat im ersten Quartal von einem steigenden Getränkeabsatz profitiert und erheblich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum.

Uber-Pläne verschrecken

Aktien aus der Online- und Lieferdienstbranche waren nicht gesucht, hier bremste ein Bericht der Financial Times, wonach Uber Eats auf den deutschen Markt drängen will. Zudem werden an der Börse die Bedenken größer, wie es mit den Wachstumsraten aus Corona-Zeiten nach dem Ende der Pandemie weitergeht. Delivery Hero fielen um 1,5 und Hellofresh um 3,7 Prozent, Deliveroo gaben um 4 sowie Just Eat Takeaway um 2,9 Prozent nach.

Metro schlossen 1,4 Prozent fester nach weitgehend schon erwartet schwachen zahlen und einem gesenkten Ausblick.

Deutlich über den Prognosen lagen die vorläufigen Quartalszahlen von Zalando (+0,4%), sie stützten die bereits sehr gut gelaufene Aktie aber kaum. Nach Einschätzung von Warburg sind die Treiber für das Unternehmen weiter intakt. Gute Zahlen verhinderten auch nicht, dass es für Sartorius sogar um 2,5 Prozent nach unten ging. Im Handel war von wahrscheinliche Gewinnmitnahmen die Rede.

Bei den Aktien von Juventus Turin (-13,7%) und Borussia Dortmund (+0,1%) wurde derweil das offizielle Scheitern der angedachten, finanziell mutmaßlich extrem lukrativen Super League ausgepreist. Die BVB-Aktie hatte dies bereits am Vortag vorweggenommen.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.976,41 +35,95 +0,9% +11,9% Stoxx-50 3.386,11 +35,66 +1,1% +8,9% Stoxx-600 436,64 +2,84 +0,7% +9,4% XETRA-DAX 15.195,97 +66,46 +0,4% +10,8% FTSE-100 London 6.895,29 +35,42 +0,5% +6,2% CAC-40 Paris 6.210,55 +45,44 +0,7% +11,9% AEX Amsterdam 709,36 +9,17 +1,3% +13,6% ATHEX-20 Athen 2.120,24 -4,80 -0,2% +9,6% BEL-20 Bruessel 3.983,17 +36,80 +0,9% +10,0% BUX Budapest 42.753,60 +156,34 +0,4% +1,5% OMXH-25 Helsinki 5.058,78 +9,55 +0,2% +10,3% ISE NAT. 30 Istanbul 1.397,08 -25,58 -1,8% -14,6% OMXC-20 Kopenhagen 1.517,21 +19,19 +1,3% +3,6% PSI 20 Lissabon 4.947,78 +5,40 +0,1% +1,1% IBEX-35 Madrid 8.519,80 +60,40 +0,7% +5,5% FTSE-MIB Mailand 24.161,38 +72,73 +0,3% +8,3% RTS Moskau 1.464,17 +8,74 +0,6% +5,5% OBX Oslo 933,99 -4,89 -0,5% +8,8% PX Prag 1.092,13 -10,09 -0,9% +6,3% OMXS-30 Stockholm 2.228,29 +23,48 +1,1% +18,9% WIG-20 Warschau 1.982,40 -5,36 -0,3% -0,1% ATX Wien 3.152,23 +1,58 +0,1% +13,8% SMI Zuerich 11.209,09 +130,11 +1,2% +4,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,26 0,00 -0,50 US-Zehnjahresrendite 1,57 0,01 -1,11 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:29 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,2030 -0,04% 1,2031 1,2036 -1,5% EUR/JPY 130,06 -0,01% 129,93 130,15 +3,2% EUR/CHF 1,1030 +0,10% 1,1017 1,1013 +2,0% EUR/GBP 0,8633 -0,02% 0,8629 0,8632 -3,3% USD/JPY 108,12 +0,04% 108,04 108,13 +4,7% GBP/USD 1,3933 -0,04% 1,3937 1,3944 +2,0% USD/CNH (Offshore) 6,4897 -0,15% 6,4943 6,5010 -0,2% Bitcoin BTC/USD 56.084,89 -1,62% 55.348,01 55.121,22 +93,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,98 62,67 -1,1% -0,69 +27,5% Brent/ICE 65,91 66,57 -1,0% -0,66 +27,8%

