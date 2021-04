The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.04.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.04.2021



ISIN Name

DE000A3H23M6 MTU AERO ENGINES NA NEUE

BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002

HK0666002172 SHK HONG KONG INDS.

KYG215151047 CHINA BIOL.PRODS HLDGS

US33829R1005 500,COM LTD C,A SP,ADR 10

US95040QAE44 WELLTOWER INC. 18/23

