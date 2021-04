Der deutsche Aktienindex DAX schaffte es heute zum Handelsschluss doch noch ins Plus, nachdem er am frühen Nachmittag in einem Schwächeanfall bis auf seine kurzfristige Aufwärtstrendlinie gefallen war. Nun ist der Index zwischen der leicht steigenden Aufwärtstrendlinie und dem Widerstand bei ca. 15.200 Punkten eingeklemmt. Man darf gespannt sein, wie sich diese Spannung auflöst. Zum Handelsschluss blieb aber erst einmal ein Plus von 66 Punkten und ein Schlusskurs von 15.196 Zählern. In New York liegen die Indizes auch im grünen Bereich. Der DJIA ...

