DAX, Dow Jones und Co sind trotz Coronakrise auf Rekordjagd. Die anhaltende Geldflut treibt die Aktien an, die Lust der Menschen auf Urlaub, Einkaufsbummel oder den Gang ins Restaurant dürfte zudem für massive Nachholeffekte sorgen. Gleichzeitig schreiten die Massenimpfungen weltweit voran, inzwischen auch in Deutschland. Deshalb gilt: Trotz Allzeithochs winken an der Börse weiter satte Gewinne.Für Anleger lohnt sich dabei ein Blick über den Tellerrand hinaus. Gerade in der zweiten Reihe gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...