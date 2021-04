Investoren haben seit Beginn des Jahres so viel Geld in Kryptowährungen gesteckt wie noch nie. Auch dank des wachsenden Interesses von institutionellen Anlegern kann der Investitionszufluss stark ansteigen.? Investitionen in Kryptowährungen auf Rekordhoch? Bitcoin weiterhin am beliebtesten? vermehrt institutionelle AnlegerKryptowährungen bei Investoren immer beliebterIm ersten Quartal 2021 wurden 4,2 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen investiert, teilte der Vermögensverwalter ...

