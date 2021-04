Der Spielzeugwarenhersteller Hasbro und die vor allem bei Kindern beliebte Online-Spieleplattform Roblox gehen von nun an gemeinsame Wege. Die Partnerschaft soll NERF- und auf Roblox basierende Monopoly-Artikel hervorbringen.? Online-Spieleplattform auf Basis von Spielen der Community ? Individuelle Codes bei Monopoly-Variante ? Positive Reaktionen an der BörseAm 13. April 2021 verkündete Hasbro in einer offiziellen Pressemitteilung die Zusammenarbeit mit Roblox. Eine Roblox-Version ...

Den vollständigen Artikel lesen ...