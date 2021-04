Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Viren sind winzig klein, unsichtbar und können krank machen. Seit der Pandemie wird so viel über Viren geredet, dass wir wissen wollten, was es mit diesen Erregern generell auf sich hat. Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:Sprecher: Die meisten Kinderkrankheiten wie Masern oder Röteln werden durch Viren ausgelöst, sodass ein Antibiotikum unwirksam ist, denn Antibiotika helfen nur bei Bakterien, berichtet das Apothekenmagazin Baby und Familie. Wir wollten von Chefredakteurin Stefanie Becker wissen, was Viren denn überhaupt sind:O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden"Viren sind die häufigste aller Lebensformen mit der größten genetischen Vielfalt und sie wollen sich vermehren und ihr genetisches Material vererben. Und im Idealfall passen sich die Viren deshalb an ihren Wirt an und leben auch friedlich mit ihm zusammen. Das erleben wir zurzeit allerdings vollkommen anders mit dem Coronavirus."Sprecher: Kommen wir zu den Kindern. Denn über die Folgen von Corona-Infektionen weiß man bei den Kleinen immer noch zu wenig. Aber wie ist die Auswirkung generell von Viren bei Kindern?O-Ton Stefanie Becker: 21 Sekunden"Gerade kleine Kinder haben häufig eine Infektion und reagieren dann mit Fieber. Das ist ein guter Abwehrmechanismus, denn Viren brauchen eine Temperatur von etwa 37 Grad und bei rund 39 Grad können sie sich nicht mehr so gut vermehren. Und durch Schnupfen und Husten werden die Viren dann aus dem Körper transportiert."Sprecher: Erstaunlicherweise sollen Viren die Abwehr der Kinder trainieren. Wie das?O-Ton Stefanie Becker: 15 Sekunden"Meistens merkt sich das kindliche Immunsystem, wie es auf die bekannten Viren reagieren muss und beim nächsten Infekt, dann kommt der Abwehrmechanismus in der Regel gut damit klar. Und so trainieren Viren in gewisser Weise also die Abwehr von Kindern."Abmoderation: Viren können also für die Gesundheit unserer Kinder wichtig sein und sind so Freund und Feind zugleich, schreibt Baby und Familie.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.baby-und-familie.deKatharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWORT & BILD VERLAG----------------------------------------------------Tel. +49(0)89 - 744 33 360Fax. +49(0)89 - 744 33 459E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4895644