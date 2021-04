INFICON wächst in allen Märkten und Regionen

Umsatzwachstum von 32.5% auf USD 122.7 Mio.

Betriebsgewinn im ersten Quartal 2021 USD 24.6 Mio., Betriebsgewinnmarge 20.0% nach 15.1% vor Jahresfrist

Guidance für 2021: Umsatz USD 450-480 Mio. (bisher USD 420-450 Mio.), Betriebsgewinnmarge 18-20%

Bad Ragaz/Schweiz, 22. April 2021

INFICON Holding AG (SIX Swiss Exchange: IFCN) ist erfolgreich ins Geschäftsjahr 2021 gestartet: Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal legte der Umsatz um 32.5% auf die Rekordmarke von USD 122.7 Mio. zu. Mit Ausnahme des Security & Energy Marktes erreichten alle Märkte zum Teil deutliche Steigerungen und neue Quartalshöchststände. Unter Ausklammerung der Währungseffekte von 5.2 Prozentpunkten betrug der organische Zuwachs 27.3% gegenüber Vorjahr. Gegenüber dem starken vierten Quartal 2020 ergab sich eine Umsatzsteigerung von 5.0%.

Semi & Vacuum Coating: Sowohl im Jahresvergleich als auch gegenüber dem vorangegangenen vierten Quartal 2020 verzeichnete INFICON die höchsten Zuwächse im grössten Zielmarkt. Zum Vorjahr legte der Umsatz um 44.2% auf USD 61.3 Mio. zu und lag damit auch 16.8% über dem Wert des Schlussquartals 2020. Die Nachfrage nach Speicher- und Mikrochips der Endverbraucher ist weltweit hoch. Wichtige Abnehmerindustrien wie etwa die Autoindustrie erholen sich zügig vom Corona-Tief und sind zurück auf den Beschaffungsmärkten. Daneben profitiert die Nachfrage auch vom Aufbau strategischer Lagerbestände im Zuge der handelspolitischen Verwerfungen. Als Folge steigen weltweit - vor allem aber in Asien - derzeit auch die Investitionen in zusätzliche Herstellkapazitäten der neusten Generation. Eine Belebung war in China auch im Solarmarkt spürbar. INFICON beurteilt die Aussichten im Semi & Vacuum Coating Markt insgesamt als positiv.

Refrigeration, Air Conditioning & Automotive: Der Umsatz in diesem Zielmarkt stieg mit einem Plus von 23.5% im Jahres- oder 3.3% im Quartalsvergleich auf USD 24.7 Mio. Hier zeigt sich insbesondere die Erholung im Automobilmarkt mit dem unverminderten Trend hin zur Elektromobilität, wie auch im Kälte- und Klimamarkt. In beiden Märkten werden INFICON-Geräte zur Dichtheitsüberprüfung eingesetzt. Die Aussichten in diesem Zielmarkt sind unverändert gut.

General Vacuum: Dieser anwendungsbezogen breit abgestützte Markt legte im Jahresvergleich im ersten Quartal 2021 um 23.7% und gegenüber dem letzten Quartal 2020 um 3.5% auf USD 32.9 Mio. zu. Hier trug vor allem das Geschäft mit Messröhren und Analysegeräten für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen in China zum Zuwachs bei. In Europa erholte sich der teils über Private-Label-Kunden bearbeitete Markt ebenfalls auf breiter Front. Auch die Umsätze mit den jüngeren Geräten zur Dichtheitsmessung von Lebensmittelverpackungen entwickeln sich international erfreulich. INFICON beurteilt auch hier die Aussichten unverändert gut.

Security & Energy: Im kleinsten Zielmarkt legten die Umsätze im Energie-Geschäft zu. Hier erfreuen sich spezifisch entwickelte INFICON-Geräte zur Gas-Messung steigender Beliebtheit. Im Sicherheitsmarkt hingegen blieben die Umsätze tief. Gegenüber der gleichen Vorjahresperiode legte der Umsatz in diesem volatilen, aber strategisch unverändert spannenden Markt um 8.6% zu, während die Verkäufe im Vergleich zum vierten Quartal 2020 um 56.3% auf USD 3.8 Mio. zurückgingen.

Regionale Entwicklung

Die regionale Umsatzverteilung bestätigt die wirtschaftliche Stärke Asiens: INFICON hat im ersten Quartal 2021 46.4% des Umsatzes oder USD 56.9 Mio. in Asien erwirtschaftet. Im Jahresvergleich entspricht dies einem Plus von 64.5%. Gegenüber dem Schlussquartal 2020 legten im Zuge der Erholung von der Covid-19-Pandemie nun vor allem Europa auf USD 35.3 Mio. (plus 17.3%) und Amerika auf USD 29.1 Mio. (plus 7.8%) zu.

Gestärkte Margen

Die sehr hohe Produktionsauslastung, optimierte Schichtmodelle und Logistikprozesse zeigen sich trotz steigender Material- und Transportkosten in der verbesserten Bruttomarge von 50%. INFICON investiert weiterhin gezielt in die Technologie- und Produktentwicklung; die Ausgaben für F&E legten im Quartal parallel zur Umsatzentwicklung auf USD 12.1 Mio. zu. An zahlreichen Standorten wurden neue Stellen geschaffen und Programme zur Kapazitätserweiterung in den Fertigungsstätten initiiert. Der Betriebsgewinn legte in der Berichtsperiode auf USD 24.6 Mio. zu, was eine deutlich gestärkte Marge von 20.0% ergibt. Der Reingewinn der Periode beläuft sich auf USD 19.6 Mio. oder 16.0 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg damit auf USD 8.01 nach USD 4.67 vor Jahresfrist.

Cashflow und Bilanz

Im Berichtsquartal erwirtschaftete INFICON für die traditionell eher schwächeren ersten Quartale einen guten operativen Cashflow von USD 13.4 Mio. nach USD 3.8 Mio. vor Jahresfrist. Das Working Capital machte USD 137.7 Mio. oder 28% vom Umsatz aus verglichen mit USD 111.7 Mio. und 30.2% vor einem Jahr. Dies reflektiert vor allem den deutlichen Umsatz- und Forderungsanstieg sowie den hohen Auslastungsgrad in der Produktion. Das durchschnittliche Zahlungsziel zeigt sich mit 51.8 Tagen leicht verbessert und die Lagerumschlagshäufigkeit stieg auf 2.9. Die robuste Bilanz weist einen Netto-Barmittelbestand von USD 48.4 Mio. und eine leicht gestiegene Eigenmittelquote von 75.3% aus.

Ausblick

INFICON beurteilt die weitere Entwicklung in den Zielmärkten positiv. Aufgrund der derzeit hohen Auslastung und der guten Auftragslage aktualisiert INFICON die Erwartungen für das Jahr 2021 beim Umsatz auf USD 450-480 Mio. (bisher USD 420-450 Mio.) und beim Betriebsgewinn auf eine Marge von 18-20%.

Ansprechpartner

Matthias Tröndle

Chief Financial Officer

+423 388 3510

matthias.troendle@inficon.com

Hintergrundinformation zu INFICON

INFICON ist ein führender Anbieter von innovativen Vakuuminstrumenten, hochpräziser Sensortechnologie und Prozesskontrollsoftware, welche die Produktivität und Qualität in hochentwickelten industriellen Vakuumprozessen steigern. Unsere Analyse-, Mess- und Kontrollprodukte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Gaslecksuche der Klima- und Kühlgeräte-Herstellung und der Automobilindustrie, sowie für Produktionsanlagenhersteller und Endverbraucher bei der komplexen Fabrikation von Halbleitern und Dünnfilmbeschichtungen für optische Instrumente, Flachbildschirme, Solarzellen und industrielle Vakuumbeschichtungen. Weitere Anwender der Vakuumtechnologie sind: Life Sciences, Forschung, Raum- und Luftfahrt, Verpackungen, Wärmebehandlung, Laserschneiden und viele weitere Prozessindustrien. Unsere Expertise in der Vakuumtechnologie kommt zudem in der Entwicklung von einzigartigen Geräten zur Analyse giftiger Gase in der Notfallhilfe, der Sicherheitsüberwachung und Industriehygiene zum Einsatz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz, verfügt über modernste Produktionsstätten in Europa, den USA und China sowie Niederlassungen in China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Indien, Italien, Japan, Korea, Liechtenstein, Schweden, der Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Die Namenaktien von INFICON (IFCN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu INFICON und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.inficon.com.

This press release and oral statements or other written statements made, or to be made by us contain forward-looking statements that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.