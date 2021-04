DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Studie

Biotest AG: Biotest bestätigt in Beobachtungsstudie gute Verträglichkeit und Wirksamkeit von Intratect(R) bei primären und sekundären Immundefekten



22.04.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Biotest bestätigt in Beobachtungsstudie gute Verträglichkeit und Wirksamkeit von Intratect(R) bei primären und sekundären Immundefekten - Reduktion von Infektionen bei Patienten mit sekundärem Antikörpermangel nachgewiesen - Steigerung der Lebensqualität der Patienten während Behandlung - Gute Verträglichkeit erlaubt Reduktion medikamentöser Vorbehandlung

Dreieich, 22. April 2021. Intratect(R) ist ein humanes intravenöses Immunglobulin, welches in zwei Konzentrationen (50 g/l und 100 g/l) von Biotest hergestellt und vermarktet wird. In einer groß angelegten Beobachtungsstudie mit Fokus auf Patienten mit erworbenem Antikörpermangel z.B. durch Chemotherapie wurden in Deutschland Patientendaten gesammelt. Bis zum Zeitpunkt der Zwischenanalyse wurden 488 Patienten eingeschlossen. Das Alter betrug 16-91 Jahre mit einer Behandlungsdauer von bis zu 2.225 Tagen. Die Indikationen für die Immunglobulin Therapie waren primäre (32%) und sekundäre Immundefekte (61%), Immunthrombozytopenie (4%) und andere Erkrankungen (3%).[1] Für mehr als 92% der Patienten gaben die behandelnden Ärzte eine sehr gute Wirksamkeit und Zufriedenheit an. Die Patientenzufriedenheit und die Lebensqualität stiegen während der Behandlung mit Intratect über die Zeit an. Auffällig in der klinischen Praxis war, dass sich trotz einer relativ niedrigen Immunglobulin-Dosis (Median 0,2 g/kg) die Immunglobulin-Spiegel bei den meisten Patienten angehoben werden konnten (> 4 g/l). Weiterhin war auffällig, dass ein erheblicher Anteil der Patienten mit sekundärem Immundefekt, die eine Infektion durchlebten, niedriger dosiert behandelt wurden als in den Leitlinien empfohlen. Bei einer leitlinienkonformen Dosierung könnten vermutlich weitere Infektionen vermieden werden. Vor der ersten Immunglobulin-Anwendung in der Studie erhielten 32% der Patienten eine Prämedikation, nach einem Jahr der Intratect-Behandlung halbierte sich dieser Anteil auf 16%. Die Studie unterstreicht somit die gute Verträglichkeit und Wirksamkeit von Intratect(R) und führt zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Patienten. Über Intratect (R)

Intratect(R) ist ein polyvalentes Immunglobulin G-Präparat aus humanem Blutplasma zur intravenösen Applikation (IVIG). Die Fertiglösung eignet sich zur Substitutionstherapie bei primärem und sekundärem Antikörpermangelsyndrom, sowie zur Immunmodulation bei Autoimmunerkrankungen wie ITP, GBS, CIDP, MMN und dem Kawasaki-Syndrom. Dosierung und Dauer der Behandlung richten sich nach der Indikation und der Schwere der Erkrankung.



Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: investor_relations@biotest.de PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung. [1] Bauhofer et al 2021, Int J Clin Pharmacol Ther, DOI: 10.5414/CP203952

22.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de