Exzerpt: Daimler geht in Bremen und Rastatt auf Kurzarbeit. Airbus baut um und strafft die Lieferketten. Verizon schwächelt beim Umsatz, ist aber stark beim Ergebnis.Die Stimmungswende in New York färbt heute früh auf den asiatischen Handel ab. Nahezu alle wichtigen asiatischen Benchmarks verzeichnen Gewinne, wobei der Nikkei 225 Index heraussticht. Die Futures signalisieren jedoch keinen starken Auftakt für Donnerstag. Im Vorfeld der EZB-Sitzung liegen alle US-Futures im Minus. Der S&P 500 Future notiert vor Eröffnung der europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...