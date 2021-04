Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) ist derzeit im Krisenmodus. Wenn die IR-Abteilung Recht behält mit ihrer Zusage, dass Plug Power bis zum 11.05.2021 die korrigierten geliefert haben will, wäre zumindest diese Unsicherheit auf absehbare Zeit erledigt. Und bis dahin gibt es wenigstens kurstützende Aussagen der Analysten. Ein anderer Wasserstoffwert, der ebenfalls seit Wochen unter starkem Kursdruck ist, versucht durch operative Meldungen, die Anleger positiv zu stimmen: Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085). Nachdem Montag das Wall Street Journal mit einer launischen Warnung vor Indexumstellungen ...

