Die Konsolidierung könnte im DAX womöglich beendet sein, wenn wir die 15311 als Triggermarke überschreiten. Wo liegen die anderen interessanten Trading-Marken am EZB-Tag? Reversal erfolgt Nach den Verluste des DAX am Dienstag folgte eine erste Orientierungsphase am Mittwoch und der erneute Test der Tiefs. Sie ergaben sich aus dem GAP, was wir vor dem verlängerten Osterwochenende im Chartbild verankert hatten. Zunächst hielt der Bereich auch sehr ...

