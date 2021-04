In Europa wird weiterhin erbittert darüber gestritten, ob Nord Stream 2 fertiggestellt werden soll oder nicht. In China scheint Gazprom bei der Expansion hingegen relativ leichtes Spiel zu haben. So berichtete Aufsichtsratschef Viktor Zubkov gegenüber TASS, dass die Volksrepublik an zusätzlichen Gaslieferungen aus Russland interessiert sei. Denn Chinas Gasnachfrage kletterte selbst in dem von Corona geprägten Jahr 2020 um 20 Milliarden Kubikmeter. Für die kommenden Jahre rechnen Experten in etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...