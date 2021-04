Mehr als ein Jahrzehnt lang drehte sich an der Wall Street alles um Wachstumsaktien. Historisch niedrige Kreditzinsen und die vorangegangene 11-jährige Wirtschaftsexpansion gaben diesen Unternehmen Aufwind. Aber das könnte sich ändern. Über einen sehr langen Zeitraum (90 Jahre, 1926-2015) haben sich Value-Aktien besser entwickelt als Growth-Aktien. Darüber hinaus haben sich Value-Aktien in der Vergangenheit in den frühen Phasen eines wirtschaftlichen Aufschwungs besonders gut entwickelt - und genau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...