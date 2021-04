Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus will seine Flugzeugstruktur-Montage in Europa neu aufzustellen und dazu zwei neue Unternehmen in Frankreich und Deutschland gründen.Airbus SE holt die Montage von Flugzeug-Rümpfen in den Konzern zurück.Die bisher in Tochterfirmen ausgelagerte Produktion gehöre künftig wieder zum Kerngeschäft, teilte der europäische Flugzeugbauer am Mittwochabend nach Gesprächen mit den Betriebsräten mit. In Deutschland soll die Zuliefer-Tochter Premium Aerotec, ...

