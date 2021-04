The following instruments on XETRA do have their first trading 22.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.04.2021Aktien1 CA7237472005 Pioneer Media Holdings Inc.2 US44853H1086 Huuuge Inc.3 US0554741001 BIT Mining Ltd.4 US5738741041 Marvell Technology Inc.Anleihen1 DE000A3E5S00 HOCHTIEF AG2 US195325EA91 Kolumbien, Republik3 XS2336822254 Landeskreditbank Baden- Württemberg - Förderbank4 US61772BAB99 Morgan Stanley5 DE000LB2BE19 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB13XL2 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB13WV3 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB13WW1 Landesbank Baden-Württemberg9 CH1105672682 New York Life Global Funding10 DE000A3E5S18 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG11 US195325DZ51 Kolumbien, Republik12 XS2332900682 Srpska13 US06406RAS67 The Bank of New York Mellon Corp.14 US38144GAE17 The Goldman Sachs Group Inc.15 XS2333280571 Alfa Bond Issuance PLC16 USP1265VAH52 Banco GNB Sudameris S.A.17 EU000A3KP2Z3 Europäische Union18 XS2333568751 Meituan19 XS2333569056 Meituan20 USU6835WAB01 Organon Finance 1 LLC21 USU6835WAA28 Organon Finance 1 LLC22 USL9339WAE95 Trinseo Materials Operating S.C.A.23 USG91139AF57 TSMC Global Ltd.24 USG91139AG31 TSMC Global Ltd.25 USG91139AH14 TSMC Global Ltd.26 XS2336188029 ADLER Group S.A.27 US61772BAC72 Morgan Stanley28 US61772BAA17 Morgan Stanley29 XS2330139432 Municipality Finance PLC30 XS2324507206 Municipality Finance PLC