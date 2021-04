Nur wenige Tage nach dem Börsendebüt in der Vorwoche soll der Handel mit den Aktien von Coinbase hierzulande am Freitag wieder eingestellt werden - zumindest vorübergehend. Die Deutsche Börse hat am Mittwoch entsprechende Schritte angekündigt. Grund sei ein Formfehler bei der Zulassung zum Handel. Inzwischen hat sich auch das betroffene Unternehmen selbst geäußert. "Wir sind uns des administrativen Fehlers bewusst, der es nötig macht, dass Coinbase bestimmte Dokumente an einigen europäischen Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...