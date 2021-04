22.04.2021 - creditshelf AG (ISIN: DE000A2LQUA5) bekam im Januar einen weiteren Investor "an Bord" - die Amsterdamer Trade Bank - was natürlich die Wachstumsperspektiven des FinTech's von der Kapitalseite her unterstützt. Und dann liefert creditshelf ein Rekordquartal ab, Dazu heute eine wichtige Kooperation. Diese Kooperation bestätigt die "Daseinsberechtigung" eines ergänzenden Kreditangebots für den Mittelstand neben der klasssichen Hausbankfinanzierung: creditshelf und die Sparkasse Bremen schließen eine umfassende Kooperationsvereinbarung für das mittelständische Firmenkundengeschäft. Dabei ...

