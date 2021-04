Für das laufende Jahr peilt ALLIANZ-Chef Oliver Bäte einen operativen Gewinn von 11 bis 13 Mrd. € (2020: 10,5 Mrd. €) an. Belastungsfaktoren wie Corona, der schwache Dollar und die niedrigen Zinsen bleiben aber unverändert bestehen. Der DAX-Titel, der als verlässlicher Dividendenzahler (Ausschüttung für 2020 unverändert 9,60 €) bei vielen Anleger hoch geschätzt ist, hat seit Ende Oktober um 48 % in der Spitze zugelegt. Im Vorfeld der HV am 5. Mai traut die Privatbank Berenberg der ALLIANZ trotzdem noch ein Kursziel von 250 € zu. Andere, wie das Analysehaus RBC (Kursziel 225 €), sind dagegen vorsichtiger. Insofern stellt sich die Frage: Kann die ALLIANZ noch zulegen oder ist nach der Dividendenzahlung vorerst die Luft raus? Mehr dazu auch in der aktuellen Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs, die heute erscheint.



