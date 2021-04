Am Mittwoch drohte der DAX noch den Bereich um 15.000 zu testen. Doch mit einer festen Wall Street als Unterstützung schaffte es der deutsche Leitindex wieder ins Plus. Der positive Trend dürfte sich am Donnerstagvormittag fortsetzen, wobei Indexschwergewicht SAP seinen Teil dazu beisteuern könnte. Alle weiteren wichtigen Themen des Morgens und aus der Nacht im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...