München (pta010/22.04.2021/09:00) - Die im März 2021 durchgeführte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht um nominal EUR 16.500.000 zum Ausgabebetrag von EUR 1,05 je Aktie wurde am 19. April 2021 im Handelsregister eingetragen. Die Aktien werden nach Verbriefung in Kürze in den Handel im Allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen.

Gleichzeitig wurde auch die Satzungsänderung wirksam, wonach die Gesellschaft ab sofort nach dem dualistischen System mit Vorstand und Aufsichtsrat organisiert ist. Der bisherige Geschäftsführende Direktor Robert Zeiss ist nunmehr Vorstand der Gesellschaft. Der neu gewählte Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus Winfried Gathmann, Karl Ehlerding, Dr. Georg Issels und Jörg-Christian Rehling.

Aussender: Convalue SE Adresse: Innere Wiener Str. 14, 81667 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Zeiss Tel.: +49 89 6003 7544 E-Mail: info@convalue.info Website: convalue.info

ISIN(s): DE000A2P4HJ3 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

